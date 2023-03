Senátní sociální výbor nepodpořil spornou nižší valorizaci penzí. Pro její schválení byl dnes stejný počet členů výboru jako pro její zamítnutí, které doporučil ústavně-právní výbor.

Kdyby vládní důchodovou novelu neschválil při středeční schůzi ani Senát jako celek, její včasné přijetí do 22. března by to vážně ohrozilo.

Zamítnutí v sociálním výboru navrhoval Miroslav Adámek z opozičního hnutí ANO. Připojili se k němu Marek Hilšer a Jiří Vosecký z klubu vládního hnutí STAN. Pro schválení hlasovali Pavel Karpíšek, Jan Paparega a Marek Slabý z klubu ODS a TOP 09, který má v jednaosmdesátičlenné horní komoře 36 členů.

Novela počítá s tím, že průměrný měsíční důchod by se zvýšil od června o 760 korun místo předpokládaných 1770 korun podle míry inflace. Na sníženou červnovou valorizaci by tak stát dal 15 miliard korun navíc. Kdyby novela nebyla schválena, výdaje státního rozpočtu na penze by vzrostly o 34,4 miliardy korun. (ČTK)