Unie obhájců s konečnou platností neuspěla v informačním sporu s ČT

Unie obhájců s konečnou platností neuspěla v šestiletém sporu s Českou televizí. Domáhala se informací o zastoupení advokátů a dalších právních profesionálů v pořadu České televize (ČT) Otázky Václava Moravce.

Stížnost profesního spolku odmítl Ústavní soud, zjistila dnes ČTK z usnesení v jeho databázi.

Sporem se v minulosti opakovaně zabýval Nejvyšší správní soud (NSS) a postavil se na stranu veřejnoprávní televize, která podle verdiktu nemá povinnost vytvářet na základě žádostí o informace nové analýzy. Poslední rozhodnutí padlo loni v říjnu. NSS tehdy připomněl, že Unie obhájců usilovala například o analýzu, která by srovnala frekvenci účasti soudců, státních zástupců a advokátů, respektive představitelů České advokátní komory. „Pokud by ČT měla žádosti vyhovět, musela by zkoumat roli, v níž konkrétní fyzické osoby v pořadu Otázky Václava Moravce vystupovaly, čili musela by vytvořit požadovanou analýzu jako informaci novou,“ stálo v rozsudku.

Správní soud také poukázal na to, že se Unie obhájců rozhodla pro soudní spor, místo aby si sama provedla analýzu pořadů z veřejně dostupných zdrojů, případně si ji nechala vypracovat. „Pokud se pro takový postup (stěžovatel) rozhodl, logicky též ponese nepříznivý následek – tj. trvající absenci požadované analýzy, pokud se svojí argumentací před soudy neuspěl,“ uzavřeli loni soudci NSS.

V ústavní stížnosti Unie obhájců uvedla, že přinejmenším některé požadované informace měla televize k dispozici a mohla je poskytnout, aniž by kvůli tomu musela použít „intelektuálně náročné myšlenkové postupy“ či výkladové metody. Podle stížnosti se také soudy odloučily od reality médií a jejich provozu ve veřejné službě.

Ústavní soudci se vypořádali se stížností ve stručném usnesení, označili ji za neopodstatněnou. „Okolnost, že stěžovatelka (Unie obhájců) se závěry či názory soudů nesouhlasí, nemůže sama o sobě důvodnost ústavní stížnosti založit,“ stojí v usnesení.

Unie obhájců konkrétně žádala informaci, kolikrát byl v letech 2012 až 2017 v pořadu jako host státní zástupce, soudce či advokát, kolikrát tam byl advokát společně s dalšími právními profesionály, kolik pořadů se týkalo justice, státního zastupitelství, advokacie a trestního řízení a s jakými hosty. Cílem bylo zjistit, zda televize při zvaní hostů neopomíjí některé právnické profese a nezve stále stejné lidi. Pražský městský soud zprvu rozhodl ve prospěch Unie obhájců. NSS však opakovaně zaujal opačné stanovisko. (ČTK)