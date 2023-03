Jihokorejské tajné služby: Kim Čongun zplodil syna

Kim Čongunovo prvorozené dítě je zřejmě syn, sdělili dnes jihokorejští poslanci s odkazem na tajnou službu NIS. Dcera Čuä, s níž se Kim od loňska objevuje, je podle nich druhorozená a Kim má ještě třetí dítě neznámého pohlaví.

Pokud je pravda, že Kim Čongun a Ri Soldžu zplodili kromě dcery Čuä (na snímku) také syna, je to přelomová zpráva. Foto: KCNA via AP, ČTK

Mužský potomek by znamenal jasného Kimova následovníka. Severokorejská vládní dynastie by díky tomu nemusela řešit ožehavý problém, které by v tvrdě konzervativní zemi představovalo případné ženské nástupnictví.

Což je otázka, jíž se na KLDR zaměření analytici intenzivně zabývají už od Kim Čongunova převzetí moci na přelomu let 2011 a 2012.

„Kim III.“ se totiž vlády chopil jako velmi mladý. A na rozdíl od svého děda Kim Ilsonga (Kim Irsena) a otce Kim Čongila, kteří svého následovníka oficiálně jmenovali a představili dlouho před svou smrtí, není u Kim Čonguna stále jasné, kdo by moc nad KLDR převzal po něm.

Navíc Kim Čongun za deset let vlády už několikrát zmizel na čas ze scény. Poprvé se to stalo už v roce 2014, kdy se na veřejnosti neobjevil přes 40 dní a spekulovalo se, že má vážné zdravotní obtíže, nebo že dokonce může být po smrti.

Už tehdy bylo známo – i když nepotvrzeno –, že Kim má se svou manželkou Ri Soldžu nejméně dva potomky. Ale bylo jasné, že tyto děti jsou ještě příliš malé na to, aby mohly vládnout.

Když Kim na jaře 2020 zmizel podruhé a na ještě déle, tou dobou už se dlouho mluvilo o třech dětech. Nicméně přepokládalo se spíš, že to jsou dcery.

I proto se v posledních letech soustředí tolik pozornosti na Kimovu mladší sestru Kim Jodžong a její poměrně raketový mocenský vzestup. Korejská kultura je z tradice patrilineární (dědictví rodu i odpovědnost za něj přechází na syna) a rigidní severokorejské prostředí rozhodně nepatří mezi ta, která by se na tomto poli hrnula do nastolování novinek.

Když se loni na podzim na veřejnosti poprvé objevila Kim Čongunova dcera Kim Čuä – a to ve skutečně oficiálních situacích jako na inspekci raket nebo na vojenské přehlídce –, tipovali pozorovatelé KLDR, že právě ona může být připravována na nástupnictví.

Pokud je ale pravda, že Kim Čongun a Ri Soldžu zplodili syna, je to přelomová zpráva. Navíc prvorozeného – to by znamenalo, že už je možná náctiletý, protože druhorozená Čuä se podle dostupných informací narodila v roce 2012 nebo 2013.

Ovšem nutno mít na paměti, že mnohé zprávy ze severokorejského prostředí, s nimiž jihokorejská NIS za léta přišla, se nakonec ukázaly jako zkreslené nebo úplně mylné.

V jihokorejském parlamentu také dnes ke KLDR zaznělo, že se severokorejský režim chystá otestovat novou mezikontinentální raketu možná už teď v březnu nebo v dubnu. (Reuters)