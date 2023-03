Fox News prezentuje napadení Kapitolu jako poklidné shromáždění turistů

Moderátor Fox News Tucker Carlson zveřejnil sestříhaný záznam z bezpečnostních kamer ze dne, kdy do Kapitolu vnikl dav příznivců exprezidenta Trumpa. Na základě záběrů, které mu exkluzivně poskytl šéf Sněmovny Kevin McCarthy, vylíčil vzpouru jako pokojné shromáždění.

Carlson získal nahrávky jako součást dohody o získání předsednického křesla pro McCarthyho. Když se McCarthy v lednu marně snažil získat republikánské hlasy pro vedení Sněmovny reprezentantů, Carlson ve svém pořadu zmínil dva „ústupky“, které by mohl udělat, aby získal krajně pravicové republikány.

„Zaprvé, zveřejnit záběry z 6. ledna 2021. Ne některé, ale všechny,“ řekl Carlson, nejsledovanější moderátor amerického zpravodajství, poté co McCarthy čelil třem neúspěšným hlasováním. „Abychom se my ostatní konečně dozvěděli, co se 6. ledna 2021 skutečně stalo.“

Během dvou měsíců od chvíle, kdy se nakonec stal šéfem Sněmovny, splnil McCarthy oba moderátorovy požadavky. Carlson od něj koncem února dostal exkluzivní přístup ke 44 tisícům hodin bezpečnostních videozáznamů z napadení Kapitolu. Včera večer ve svém pořadu představil několik ukázek z tohoto videa.

Carlson ukázal video Trumpových příznivců, kteří se klidně procházejí kolem amerického Kapitolu. Prohlásil, že ostatní média o útoku lhala, a i když se sice našlo pár „nezvedených jedinců“, většina výtržníků byla mírumilovná. Ty pak označil za „turisty po pamětihodnostech“, nikoliv za „vzbouřence“.

„Na záběrech není vidět vzpoura ani výtržnosti,“ řekl Carlson svým divákům. „Je tam vidět policie, jak doprovází lidi napříč budovou, včetně nyní nechvalně proslulého šamana QAnonu,“ prohlásil.

„Více než 44 tisíc hodin záznamů z bezpečnostních kamer v Kapitolu a jeho okolí bylo veřejnosti zatajeno, a až video uvidíte, pochopíte proč. Jako celek video nepodporuje tvrzení, že 6. ledna došlo k povstání. Ve skutečnosti toto tvrzení boří.“

Carlson neodvysílal záběry, na nichž policie bojuje s výtržníky, kteří sváděli několikahodinové násilné boje, při nichž byly zraněny stovky policistů. V blízkosti byly také nastraženy dvě bomby, které však nevybuchly.

V souvislosti s útokem na Kapitol bylo obviněno téměř 1000 lidí. Asi 140 policistů bylo toho dne napadeno a na 326 osob bylo obviněno z napadení, kladení odporu nebo bránění policistům či zaměstnancům. 106 útoků se stalo se smrtícími nebo nebezpečnými zbraněmi. Asi 60 osob se přiznalo k napadení strážců zákona, pět lidí zemřelo. (NBC, Fox)

Více o zpracování informací a metodách stanice Fox News píšeme zde.