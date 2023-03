Umělec se na protest proti cenám nájmů v Londýně přestěhoval do kontejneru

Osmadvacetiletý Harrison Marshall se před měsícem nastěhoval do speciálně upraveného kontejneru na kousku pozemku ve čtvrti Bermondsey na jihu Londýna. Vysvětlil, že to je jediný způsob, jak si může dovolit bydlet v centrální části města nedaleko od místa, kde pracuje.

【Latest News】‘Crazy’ cost of living in London prompts artist Harrison Marshall, to move into a skip for a year

Read More: https://t.co/iGUpCFjOQH pic.twitter.com/hV4vQgtVS6

— OVC Property (@OvcProperty) March 6, 2023