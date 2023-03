Historicky první nafta z USA v Česku

Do Česka v uplynulých dnech dorazila historicky poprvé nafta z USA. Po zahájení embarga na dovoz nafty z Ruska tak tuzemsko získalo nového dodavatele.

Nafta byla vyrobena v americké Louisianě, tanker ji pak převezl po moři do Polska, odkud vlakem zamířila do tuzemských skladů společnosti Čepro. Ta se zabývá distribucí pohonných hmot. Tuzemští řidiči by měli americkou naftu do svých aut začít tankovat za tři až šest týdnů. (Čepro)