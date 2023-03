Cyberpunk: Peach John. V Japonsku vyjde první manga, kterou nakreslila AI

V Japonsku vyjde kniha Cyberpunk: Peach John, první manga kompletně nakreslená umělou inteligencí. Nástroj Midjourney k jejímu vytvoření použil 37letý komiksový autor Rootport; na stostránkové knize s AI pracoval jen šest týdnů.

"Cyberpunk Peach John" will debut in Japan on March 9, 2023.

The series is made entirely through AI-generation tool "Midjourney". pic.twitter.com/g89lzc5sUZ

