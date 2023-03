Video dne: Předposlední díl The Last of Us v režii vítěze Cannes

Video dne: HBO Max tento týden odvysílá předposlední díl seriálu The Last of Us a pokračuje v nastoupeném trendu zvučných jmen na režisérském postu.

Režisérem posledních dvou dílů hitového seriálu je Íránec Ali Abbasi, který před třemi lety zvítězil v sekci Un Certain Regard na festivalu v Cannes s filmem Tina a Vore a loni tu vzbudil pozornost s noirovým Svatým pavoukem.

Teď se mu dostalo cti završit dvěma díly první sérii The Last of Us. Jmenují se When We Are in Need a Look for the Light, první má premiéru právě dnes, druhý seriál završí za týden.