Novela zákona povoluje vodákům pít malé množství alkoholu

Půl promile alkoholu bez pokuty umožňuje podle serveru iRozhlas vodákům od 1. března novela zákona o vnitrozemské plavbě.

Tolerance platí pouze pro vymezené úseky vodních cest, kde nehrozí velký provoz. Předseda Asociace vodní turistiky a sportu Petr Ptáček uvedl pro iRozhlas, že je potřeba, aby někdo hladinu alkoholu u vodáků kontroloval.

„Nedokážu si představit, co bude s půl promile, když vidím, co se na řekách dnes děje s nulovou tolerancí. Půl promile jsou někdy dvě piva, ale na dámu to může působit úplně jinak než na statného muže,“ říká Ptáček. (iRozhlas)