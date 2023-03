Američané se obávají, že Čína je špehuje prostřednictvím jeřábů

Američtí představitelé se stále více obávají, že obří jeřáby čínské výroby mohou být špionážními stroji. Jeřáby pracují v amerických přístavech po celé zemi, včetně několika přístavů využívaných armádou. Vyplývá to ze zjištění redaktorů deníku Wall Street Journal.

Někteří představitelé národní bezpečnosti a Pentagonu upozorňují, že jeřáby obsahují sofistikované senzory, které mohou registrovat a sledovat původ a místo určení kontejnerů. To vyvolává obavy, že by Čína mohla získávat informace o nákladu přepravovaném do nebo ze země, který pomáhá vojenským operacím po celém světě.

Jeřáby by také mohly umožnit vzdálený přístup někomu, kdo by chtěl narušit tok zboží, řekl deníku bývalý vysoce postavený pracovník americké kontrarozvědky Bill Evanina.

„Jeřáby mohou být novým Huawei,“ řekl Evanina s odkazem na čínského telekomunikačního giganta Huawei Technologies Co., jehož zařízení americké úřady fakticky zakázaly. „Je to dokonalá kombinace legitimního podnikání, které se může zároveň maskovat jako tajné shromažďování zpravodajských informací.“

Společnost Huawei reagovala, že její výrobky nepředstavují riziko pro národní bezpečnost. (WSJ)