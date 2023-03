Syn čečenského vůdce se žení a šel si k požehnání k Putinovi

Ruský prezident Vladimir Putin přijal v Kremlu Achmata Kadyrova, sedmnáctiletého syna čečenského vůdce Ramzana Kadyrova, který podporuje válku proti Ukrajině i Západu. V poslední době média spekulují o tom, že Kadyrov starší je vážně nemocen, a že si jako svého nástupce připravuje právě nejstaršího syna.

IS KADYROV, THE CHIPMUNK, EXPIRING?

A source well-connected in Russia 🇷🇺 tells me that sadistic despot Ramzan Kadyrov’s kidneys are failing.

Prigozhin wants to kill Kadyrov (and might), but another terrible sickness (aka Hepatitis C) might be behind Kadyrov’s early expiration. pic.twitter.com/c9bTwPqpFB

