Vjezd do dvou ruských vesnic u hranic s Ukrajinou zablokován

Cesty do ruských obcí Sušany a Ljubečane v Brjanské oblasti zablokovaly ozbrojené složky poté, co tam neznámí pachatelé 2. března zabili dva lidi a poškodili infrastrukturu. Obyvatelé vesnic je nesmějí opustit ani do nich vjet.

Například jen pracovníci místních samospráv mohou po tzv. filtrační proceduře projet přes checkpointy ustanovené na všech příjezdových cestách do vesnic. Jde o malé obce s asi dvěma sty obyvatel.

Ruský prezident Putin nazval útok na ruskou oblast hraničící s Ukrajinou teroristickým útokem. Ruské úřady obviňují Kyjev z organizace diverze, ten to ale odmítá a tvrdí, že jde nejspíš o ruskou provokaci a záminku k dalšímu posílení rétoriky o útoku na Rusko a válce s celým západním světem.

Obě obce se nacházejí bezprostředně na hranici s Ukrajinou. Podle tvrzení místních obyvatel 2. března ve stejnou chvíli zašla do každé z vesnic z ukrajinského území po jedné diverzní skupině. Cílem bylo zřejmě poškození infrastruktury – především plynové a vodovodní sítě, což se útočníkům částečně podařilo. Obětmi střelby se stali podle ruských úřadů dva ruští civilisté, jeden chlapec byl zraněn.

Na sociálních sítích se k činu přihlásil tzv. Ruský dobrovolnický korpus, což jsou ruští občané, kteří na straně Ukrajiny bojují nikoliv pouze za obnovení teritoriální celistvosti Ukrajiny, ale i proti režimu prezidenta Putina. Jeho velitel Denis Kapustin v rozhovoru pro Financial Times prohlásil, že velení ukrajinských ozbrojených sil o útoku na ruské pohraničí vědělo. Ukrajinská prezidentská kancelář ale tvrdí, že Ukrajina nemá s partyzánskou operací v ruské Brjanské oblasti nic společného. (RBK)