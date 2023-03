MPSV navrhuje za práci v důchodu místo nynějšího navyšování penze zrušení odvodů

Ministerstvo práce navrhuje změny v podpoře práce v důchodovém věku. Místo nynějšího trvalého navyšování penze by starší zaměstnanci měli přestat platit sociální odvody. Zůstalo by jim tak 6,5 procenta peněz ze základu výdělku. Živnostníkům by se odvodová sazba snížila obdobně.

Vyplývá to z návrhu novely o provádění sociálního zabezpečení. Ministerstvo financí výpadek příjmů do důchodového systému, který je v dluzích, odmítá. Proti návrhu jsou i odbory. Podle nich by se mělo navyšování penze za „přesluhování“ naopak zvýšit.

„Na rozdíl od současné právní úpravy mírného, ale trvalého zvyšování starobního důchodu za odpracovanou dobu je navrhovaná právní úprava efektivnějším řešením jak starobním důchodcům pomoci, finanční podpora bude významnější a okamžitá,“ uvedlo v podkladech k novele ministerstvo práce. Upřesnilo, že se penze za rok práce navíc zvedá „v řádu desetikorun“. (ČTK)