Česko s Německem chtějí urychlit modernizaci trati z Plzně do Mnichova

Česká republika s Německem do konce letošního léta připraví memorandum o urychlení modernizace trati mezi Plzní a Mnichovem. Dnes se na tom v Berlíně dohodli český ministr dopravy Martin Kupka a jeho německý kolega Volker Wissing.

Českým novinářům Kupka řekl, že jako jeden z argumentů k významu tohoto spojení zmínil v rozhovoru s Wissingem i možné vybudování továrny na výrobu baterií, kterou by koncern Volkswagen mohl postavit u Plzně.

Spojení Prahy s Mnichovem přes Plzeň je v současné podobě nevyhovující a podle kritiků je nehodné pro 21. století. Trať z české metropole do bavorského hlavního města dlouhou 430 kilometrů totiž vlak překoná za 5,5 hodiny. Zatímco v Česku příprava modernizace postupuje, na bavorské straně vázne. Je to i kvůli tomu, že Německo tento projekt nepovažuje za zdaleka tak významný, jak ho vidí Praha. Podle Kupky by ale připravované memorandum o spolupráci mělo modernizaci urychlit na české i německé straně.

„Jsem přesvědčen, že i po té dnešní debatě jsme předložili na stůl další klíčové argumenty. Česká republika potřebuje vedle připravovaného krušnohorského tunelu další kapacitní spojení směrem na Německo a západní Evropu,“ řekl Kupka. „V okamžiku, kdy by navíc začala vyrůstat gigafactory u Plzně, tak věřím, že by to znamenalo další urychlení toho důležitého spojení směrem do Německa,“ uvedl.

I bez zmíněné továrny na výrobu baterií má ale trať do Mnichova podle Kupky velký potenciál pro osobní i nákladní dopravu. „Česká republika v této chvíli má jediné kapacitní dvoukolejné elektrifikované propojení s Německem, a to je u Hřenska – Bad Schandau. Připravujeme krušnohorské spojení, ale potřebujeme i spojení na Bavorsko,“ řekl.

Zmíněný tunel pod Krušnými horami má být součástí rychlotrati, která umožní jízdu vlaků rychlostí až 350 kilometrů v hodině. Jízdní doba z Prahy do Ústí nad Labem by se měla zkrátit zhruba o polovinu na 30 minut. Cesta z české metropole do Drážďan by pak trvala hodinu a do Berlína 2,5 hodiny.

Stávající trať mezi Prahou a Drážďany je na vrcholu své kapacity, dopravním problémem se navíc stala modernizace úseku v labském údolí na saské straně, která potrvá až do roku 2025. Německo ale slíbilo, že letos výrazně uvolní dopravní omezení.

„Na konci prvního čtvrtletí, to znamená mezi posledním březnem a prvním dubnem, by se na tu trať měla znovu vrátit v daleko větším rozsahu nákladní a osobní doprava, významně se zlepší podmínky pro všechny dopravce,“ řekl Kupka. „Věřím, že německá strana tu dohodu naplní. Zatím nemáme zprávu, že by se to mělo zkomplikovat,“ doplnil.

Kupka uvedl, že z opětovného navýšení kapacity v rekonstruovaném úseku budou těžit nejen čeští dopravci, ale i Česko samotné. „Česká republika je z poloviny závislá na dovozu nafty z Hamburku, tak proto je toto železniční spojení úzkým hrdlem,“ dodal. (ČTK)