Ve Velehradě je nový domov pro klienty s postižením s poruchami chování

V Domově pro osoby se zdravotním postižením Velehrad – Buchlovská na Uherskohradišťsku začala tento týden fungovat nová sociální služba. Jde o domov se zvláštním režimem, v pobytovém zařízení najdou péči lidé s mentálním kombinovaným postižením s poruchami chování.

Jde o jediný svého druhu ve Zlínském kraji, sdělila dnes ČTK mluvčí kraje Soňa Ličková.

„Na Velehradě spustili poskytování velmi náročné služby. Jsem přesvědčena, že zde klienti naleznou své místo k životu, ale i úctu a porozumění. Všem, kdo se na přípravě podíleli, bych chtěla poděkovat. Pracovníkům zajišťujícím tuto službu bych chtěla popřát mnoho sil,“ uvedla náměstkyně hejtmana Hana Ančincová (Piráti).

Klienti nového domova mají poruchy chování, které výrazně ovlivňují možnost žití v kolektivu nebo mentální postižení s přidruženou poruchou autistického spektra s poruchami chování. Služba je určena klientům od 18 do 64 let. „Domov pečuje o pět klientů, kteří doposud využívali jiná pobytová zařízení ve Zlínském kraji. O tyto klienty se bude starat speciálně vyškolený personál. Klienti této služby tak dostanou specializovanou odbornou péči, kdy se jim pracovníci budou věnovat na základě jejich individuálních potřeb,“ uvedla mluvčí.

Nový domov je v jedné z budov areálu velehradského domova pro osoby se zdravotním postižením. Ančincová ČTK řekla, že kraj plánuje výstavbu dalšího zařízení tohoto typu. „Klientů je samozřejmě více. Když jsme tuto novou službu avizovali, ozývali se lidé z terénu, že by měli zájem o tento typ služby,“ uvedla Ančincová. Nové zařízení by mělo být v Kelči, domov tam najde šest klientů. „Bude to také menší rodinné komunitní zařízení, primárně zaměřené na osoby s poruchou autistického spektra,“ uvedla Ančincová. (ČTK)