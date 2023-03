Stát, který šetří na důchodcích, není dobrý stát, řekl prezident Zeman

Maďarský parlament by měl hlasovat o vstupu Finska a Švédska do NATO kolem 17. května, řekla prezidentka Novák po jednání se Zemanem. Dále doplnila, že Maďarsko zatím nerozhodlo o přestěhování svého velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma. (ČTK)