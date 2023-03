Kdo píše na Floridě o guvernérovi, musí se registrovat u státu, nařizuje návrh zákona

Republikánský senátor na Floridě předložil návrh zákona, který vyžaduje, aby se blogeři, kteří píšou o guvernérovi Ronu DeSantisovi, úřednících jeho kabinetu a členech floridského zákonodárného sboru, registrovali u státu.

Blogeři, kteří za daný online příspěvek o zvoleném státním úředníkovi obdrží odměnu, by se museli registrovat u floridského Úřadu pro legislativní služby nebo u Komise pro etiku. Požadavek by se nevztahoval na internetové stránky novin nebo podobných webů.

„Pokud blogger zveřejní na svém blogu příspěvek o voleném státním úředníkovi a obdrží za tento příspěvek odměnu, musí se zaregistrovat u příslušného úřadu (…) do pěti dnů od prvního příspěvku, v němž se zmiňuje o voleném státním úředníkovi,“ uvádí se v návrhu zákona, který předložil republikánský senátor Jason Brodeur.

Pokud by se objevily další příspěvky o volených státních úřednících, musel by bloger podávat měsíční hlášení s podrobnými údaji o tom, kde, kdy a kým byl příspěvek zveřejněn, a o výši obdržené odměny. Nepodávání zpráv by mohlo vést k pokutám.

Volení státní úředníci, na které se vztahuje navrhovaný zákon o šíření informací, jsou definováni jako „guvernér, viceguvernér, úředník kabinetu nebo kterýkoli člen zákonodárného sboru“.

Blog je v návrhu zákona definován jako „internetová stránka nebo webová stránka, na které působí autor a která je často aktualizována názory, komentáři nebo obchodním obsahem“. Příspěvek na blogu je pak „jednotlivá webová stránka na blogu, která obsahuje článek, příběh nebo sérii příběhů“.

Ron DeSantis v úterý vydal knihu s názvem Odvaha ke svobodě. S ní nyní objíždí americká města, aby ji propagoval. Na jeho vystoupení ale nemají přístup novináři, kterým jeho tým znemožnil přístup například v Texasu. (Hill, Dallas News)