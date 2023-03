České Budějovice otevřou v létě volnočasový areál s pláží na levém břehu Vltavy

České Budějovice v létě otevřou nový volnočasový areál s přírodní pláží na levém břehu Vltavy. Budou tam hřiště, nová mola, restaurace, kavárna či pódium, přibude také parkoviště. V dalších fázích prací bude nutné přesunout část cyklostezky.

Z původní cyklostezky vznikne promenáda, která se stane součástí areálu.

Náklady na celý areál budou 40 až 50 milionů korun, hotový bude do tří let, řekli dnes radní novinářům. Jde o prostor na sídlišti Vltava, kam se lidé chodí koupat a kde předchozí koalice vybudovala dvě písečné pláže a plovoucí koupací mola.

„Cílem je využít potenciál řeky a nabídnout Budějovičákům relaxační, volnočasový areál, za kterým velká část rodičů s dětmi jezdí zbytečně na Hlubokou. Přitom tady máme kolem řeky úžasné lokality. Cílem je, aby tam mohli lidé sportovat, trávit čas na břehu řeky, vykoupat se, aby tam bylo zázemí jako kavárna a hřiště, aby tam mohli trávit čas sportovci a maminky s dětmi. To je něco, co tu chybí,“ řekl budějovický radní a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).

Vzniknou travnaté a písečné pláže, čtyři beach volejbalová hřiště, koupací mola a lavičky s vyhlídkou na Vltavu. Lehátka, slunečníky a další sportovní vybavení si budou moci lidé půjčit v horní části území. Součástí se stane sezonní plocha pro společenské akce s kapacitou až 1500 lidí. Město v rekreační zóně využije architekturu modulárních kontejnerů, doplní je dřevěnými terasami a plochami pro venkovní posezení. Nová mola vzniknou příští rok, letos Povodí Vltavy upraví břehy. Areál bude provozovat firma, která vzejde z výběrového řízení.

„V Českých Budějovicích se vždy žilo u řek, voda přinášela městu život, obživu a později i zajímavé možnosti trávení volného času. Rádi bychom navázali na tradici městských říčních plováren a proměnili toto pozapomenuté území v atraktivní zónu plnou sportu, kultury, kvalitní gastronomie a odpočinku,“ uvedl architekt Martin Krupauer z Atelieru 8000.

Město chystá také aquapark. Měl by být na druhé straně křižovatky směrem k Dlouhému mostu. Radniční koalice již zadala územně – dopravní studii prostoru, hotová bude v červnu, řekl na dotaz ČTK Kuba. Podle radních by na konci jejich čtyřletého mandátu mohli vypsat soutěž na stavitele. „Vybudování akvaparku si českobudějovičtí občané už léta přejí a my jako aktuální radnice bychom jim chtěli umožnit, aby mohli relaxovat tady u nás a nemuseli jezdit na Hlubokou, do Gmündu (v Rakousku) a podobně,“ řekla primátorka Dagmar Škodová Parmová (ODS). (ČTK)