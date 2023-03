Ruského politika, který poslouchal Putinův projev s nudlemi na uších, čeká soud

Ruského regionálního politika, který se špagetami na uších minulý týden poslouchal projev prezidenta Vladimira Putina, čeká příští týden soud kvůli diskreditaci armády, napsala agentura Reuters. Věšet někomu nudle na uši je ruským ekvivalentem českého idiomu věšet někomu bulíky na nos.

Mikhail Abdalkin, deputy of Samara council (Russia), listened to Putin's address with noodles on his ears.

"Hang noodles on ears" – idiom meaning to mislead or fool a person. "Don't hang noodles on my ears!" – means don't fool me, don't lie to me. pic.twitter.com/UfKyqN8gWs

