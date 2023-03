Crew Dragon dorazila k Mezinárodní vesmírné stanici

Kosmická loď Crew Dragon s čtyřčlennou posádkou dorazila k Mezinárodní vesmírné stanici. Raketa s lodí ze Země odstartovala včera ráno. (NASA)

Welcome to your new home in orbit, #Crew6! @SpaceX's Dragon Endeavour spacecraft arrived at the @Space_Station and docked at 1:40am ET (0640 UTC). pic.twitter.com/Aa6Xcd5GQZ

— NASA (@NASA) March 3, 2023