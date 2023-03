Blinken se v Indii krátce sešel s Lavrovem, poprvé od začátku války

Americký ministr zahraničí Antony Blinken se krátce sešel s ruským protějškem Sergejem Lavrovem, a to během jednání G20 v indickém Dillí. Bylo to jejich první osobní setkání od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Blinken Lavrovovi sdělil tři body.

Deníku NY Times to prozradil zdroj blízký Blinkenovi. Blinken podle něj Lavrova ujistil, že Američané budou Ukrajinu nadále podporovat až do doby, než to přestane být třeba. Vyzval Lavrova, ať se Rusko vrátí k dohodě o jaderných zbraních START, a zopakoval mu žádost o vydání amerického občana Paula Whelana, kterého Rusové přes čtyři roky vězní. (New York Times)