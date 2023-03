Evropská komise chystá zprávu o českém právním státu

Česká vláda musí do konce března avizovat svůj zájem o půjčku z evropského Nástroje pro oživení a odolnost, do konce dubna musí předložit celkovou žádost, která bude zahrnovat nové prostředky i případné změny ve stávajícím Národním plánu obnovy. Řekl to ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (STAN).