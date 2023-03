Úřad pro ochranu osobních údajů bude řešit vyzrazení jména svědkyně ve Feriho případu

Vyzrazení jména svědkyně v případu bývalého poslance Dominika Feriho bude řešit Úřad pro ochranu osobních údajů. Policisté to vyhodnotili jako přestupek. Feri v únoru na chodbě soudu před novináři opakovaně jmenoval jednu z žen, jejíž případ policie prověřovala a posléze ho odložila.

ČTK to dnes sdělil jejich mluvčí Jan Daněk.

Daněk nepotvrdil, že policie kvůli této věci prověřovala přímo Feriho, z okolností je to ale zřejmé. „Ke konkrétní osobě se ze zákona vyjádřit nemohu. Nicméně mohu sdělit, že policisté situaci, která se odehrála u obvodního soudu pro Prahu 3 dne 14. února letošního roku, vyhodnotili jako jednání, které má znaky přestupku, a věc oznámili Úřadu pro ochranu osobních údajů,“ sdělil ČTK.

Za jmenování dívky Feriho kritizovala právní zástupkyně poškozených Adéla Hořejší. Jde podle ní o zastrašování. Trestní řád zakazuje dále poskytovat informace od orgánů činných v trestním řízení, které umožňují zjištění totožnosti obviněného, poškozeného, zúčastněné osoby či svědka.

„Já pokládám za nutné to, aby se jasně ke všem novinářům dostalo, že ‚sprcha‘ a ‚noční stolek‘, což je to, co někteří novináři opakovali jako věčný šlágr, že to není součástí hlavního líčení, že to není něco, co bylo dále řešeno a že to bylo něco, co se konsenzuálně odehrálo,“ řekl 16. února Feri novinářům k tomu, proč jméno zveřejnil. Později doplnil, že jednal pod tlakem a emocemi. „Jistě jsem mohl mluvit šťastněji, ale stojím si za tím, že v tomto konkrétním případě, že to, že jsem zveřejnil jméno, tak se nejedná o oběť. Bylo to zcela konsenzuální,“ prohlásil. Zkritizoval také některá média.

Mluvčí ÚOOÚ Milan Řepka už dříve ČTK v obecné rovině sdělil, že za zveřejnění citlivých údajů z trestního řízení může hrozit pokuta až pět milionů korun.

Státní zástupkyně Petra Gřivnová v obžalobě Feriho popisuje tři skutky znásilnění nebo pokusu o znásilnění. Feri vinu ve všech případech odmítl. Hlavní líčení bude pokračovat na konci dubna.

Po zveřejnění výpovědí dívek v médiích rezignoval Feri na poslanecký mandát a oznámil, že nebude kandidovat ve volbách do Sněmovny na podzim 2021. Skončil také v TOP 09 a stáhl se z veřejného života. (ČTK)

Více jsme psali zde.