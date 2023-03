Česká ekonomika je 12. nejsilnější v EU

Vybudování nového reaktoru jaderné elektrárny Dukovany může přinést do veřejných rozpočtů až 96 miliard. Vyplývá to ze studie Národohospodářské fakulty VŠE v Praze. Studie počítá se zapojením českých firem do výstavby ze 65 procent. HDP by vzrostlo o 234 miliardy.