Železniční nehoda spustila stávku v Aténách

Demonstranti se shromáždili před sídlem železniční provozní společnosti Hellenic Train v Aténách po smrtelné nehodě poblíž města Larissa. Stovky lidí vyšly do ulic a obvinily vládu z privatizace podniku. Při vlakovém neštěstí, které spustilo stávku, zemřelo minimálně 42 lidí. (AFP)

Anger after Greek train collision.

Protesters rally outside the headquarters of railway operating company Hellenic Train in Athens following a deadly accident near the city of Larissa. Hundreds took to the streets, blaming the government for the privatisation of the company pic.twitter.com/1snE35isbu

— AFP News Agency (@AFP) March 2, 2023