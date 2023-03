Sněmovní řečniště večer obsadil Andrej Babiš

Řečniště Sněmovny dnes večer obsadil předseda ANO Andrej Babiš. K návrhu programu mimořádné schůze ke snížení červnové valorizace penzí uvedl, že nemá projev, jen mnoho podkladů a dotkl se řady témat od důchodů přes ceny energií a program vlády po české předsednictví v Radě Evropské unie.

„Je to skutečně neuvěřitelné, že této vládě stojí za to mít takovou ostudu za směšné peníze,“ komentoval Babiš vládní návrh na omezení růstu důchodů. „Naši důchodci jsou pro vás škoda?“ tázal se někdejší ministerský předseda, který se k řečništi postavil po 19:30.

Kabinet i Českou národní banku vinil z toho, že „ničí ekonomiku“, centrální banka navíc podle něho nastavením úrokové sazby s cílem zasáhnout proti vyšší inflaci zničila hypoteční úvěry. „Inflace je v elektřině“, prohlásil Babiš a nabádal k úplnému zestátnění energetické firmy ČEZ. „Je to o energii, je to o elektřině, je to o ČEZu,“ poznamenal.

Předseda ANO se věnoval také situaci v eurozóně. Následně vládu zkritizoval za to, že podle něho nesplnila předvolební sliby a za více než rok ani jednou nevyhodnotila programové prohlášení. K dnešní revizi programu řekl, že kabinet škrtl to málo, co v něm měl pro lidi a podniky. „Co jste jim slíbili, už neplatí. Neuvěřitelné. A normálně jen tak brnkačka,“ podotkl.

Výsledek českého předsednictví v Radě EU označil šéf ANO za „horší než nula“ a za „úplnou katastrofu“. Řečnicky se tázal aktuálně nepřítomného premiéra Petra Fialu (ODS), „proč nevybojoval aspoň miliardu eur“. Babiš také zkritizoval schválení konkrétního plánu k plnění zelených evropských cílů. „Tam jste podělali, co jste mohli,“ prohlásil ve zjevně obstrukčním vystoupení.

V jeho další části se Babiš vracel k plánovaným projektům své vlády a s nelibostí komentoval postup její nástupkyně, jež mnoho z nich, jak uvedl, „zařízla“. (ČTK)