Maďarsko zahájilo ratifikační proces pro vstup Finska a Švédska do NATO

Maďarská vládnoucí strana Fidesz se chystá schválit vstup Finska a Švédska do NATO. Podle agentury Reuters to dnes uvedli zástupci této strany v maďarském parlamentu, v němž má Fidesz přes dvě třetiny křesel.

K ratifikaci vstupu Finska a Švédska do NATO „co nejdříve“ dnes zákonodárce vyzvala maďarská prezidentka Katalin Nováková.

Rozprava o ratifikaci vstupu Švédska a Finska do NATO začala v maďarském parlamentu dnes. Maďarsko je společně s Tureckem jediným státem třicetičlenné aliance, který vstup dvojice severských zemí dosud neschválil. Šéf Orbánovy kanceláře Gergely Gulyás v sobotu naznačil, že maďarský parlament by o přijetí Finska a Švédska do NATO mohl hlasovat „někdy v druhé polovině března, v týdnu od 21. března“.

Finsko a Švédsko podaly žádost o přistoupení k Severoatlantické alianci společně loni v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu, která změnila dlouhodobé postoje tamních vlád i obyvatel k otázce členství v NATO.

Vstup dvojice severských států musí ratifikovat všichni současní členové. Ve 28 případech se tomu tak už stalo. Zbývá jen Maďarsko, které se snaží s Ruskem nadále udržovat dobré vztahy a odmítá například dodávky zbraní pro Ukrajinu přes své území, a hlavně Turecko. (ČTK)