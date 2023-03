Šéf českého boxu Šimák čelí disciplinárnímu řízení kvůli podněcování k bojkotu

Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek se vrací do kategorie do 100 kilogramů, v které vyhrál mistrovství světa i Evropy a v roce 2016 olympijské hry v Riu de Janeiro. Poté přešel do nejtěžší váhy, kde rovněž získal všechny trofeje včetně olympijského zlata.