Hnutí ANO podá kvůli jednání sněmovny v režimu legislativní nouze hned dvě ústavní stížnosti. První se týká toho, že vláda chce o zpomalení růstu penzí jednat v tomto urychleném režimu. A pro druhou se ANO rozhodlo potom, co poslanci vládní koalice zkrátili dobu projevů k této novele na maximálně dvě pětiminutová vystoupení.

„Jak čtu jednací řád, tak je to možné jen ve zkráceném jednání a v prvním čtení, ale v této fázi nejsme. Teď jednáme o potvrzení legislativní nouze. Není to žádný bod. Podle stanoviska legislativního odboru to sice je možné, ale to je názor jednoho z právníků a o tomto bude zřejmě muset rozhodnout Ústavní soud,“ řekla Deníku N místopředsedkyně sněmovny Klára Dostálová (ANO). Obojí podle ní sepíší do více bodů v jedné stížnosti pro Ústavní soud.