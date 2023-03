Rakušan se v otevřeném dopise vymezil proti Alianci pro rodinu

„Prožil jsem spoustu věcí. Život na okraji společnosti jako poloviční Rom, vězení, rozvrácenou rodinu, exekuce, oddlužení. V politice bych mohl pomáhat realizovat věci, které by mohly lidem pomoct. Mám co nabídnout,“ říká Jaroslav Miko, hrdina filmu More Miko, který v březnu míří do kin.