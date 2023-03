Video dne. Dark Side of the Moon slaví padesátku

Video dne: 1. března 1973 vyšlo přelomové album Pink Floyd Dark Side of the Moon. Celkově osmé album Pink Floyd se stalo komerčně nejúspěšnějším albem skupiny.

Dark Side of the Moon se celosvětově prodalo přibližně 50 milionů kopií, což z něj činí druhé nejprodávanější album v historii hudby. V americkém žebříčku Billboard 200 se udrželo celkem 741 týdnů (tedy přes 14 let), což je rekord, který žádná jiná hudební deska nepřekonala.

Koncepci alba vytvořil a všechny texty napsal baskytarista skupiny Roger Waters, po hudební stránce se na albu podíleli všichni členové Pink Floyd.