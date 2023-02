Bek odhaduje, že vláda požádá o půjčku 100 až 200 miliard Kč z nástroje EU

Česká vláda musí do konce března avizovat svůj zájem o půjčku z evropského Nástroje pro oživení a odolnost, do konce dubna musí předložit celkovou žádost, která bude zahrnovat nové prostředky i případné změny ve stávajícím Národním plánu obnovy. Řekl to ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (STAN).

Jeho hrubý odhad výše půjčky, o kterou vláda zažádá, činí 100 až 200 miliard korun.

Vládní zmocněnec pro odolnost a modernizaci ekonomiky Tomáš Hruda měl do konce listopadu zpracovat analýzu, po které kabinet rozhodne o podpořených projektech a výši půjčky. Česko má možnost půjčit si od Evropské komise 14,3 miliardy eur už dva roky, přičemž jde o mechanismus, na němž se státy EU dohodly kvůli boji s ekonomickou krizí vyvolanou pandemií covidu‑19. (ČTK)