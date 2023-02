Transgender žena odsouzená ve Skotsku za znásilnění půjde na osm let za mříže

Skotský soud dnes uložil osm let vězení transgender ženě, která před změnou pohlaví spáchala dvě znásilnění. Případ ve Spojeném království vyvolal kontroverze, protože odsouzená původně čekala na rozhodnutí o výši trestu v ženské věznici.

Poté co veřejnost i řada politiků projevily obavy o bezpečnost ostatních vězeňkyň, ale byla přesunuta do mužské věznice.

Skotka Isla Bryson byla odsouzena za znásilnění dvou žen v letech 2016 a 2019, která spáchala ještě před změnou pohlaví pod jménem Adam Graham. Do rozhodnutí o výši trestu byla umístěna do ženské věznice Cornton Vale. Musela být ale přesunuta kvůli obavám o bezpečnost spoluvězeňkyň kvůli povaze trestných činů, které spáchala.

„Je zřejmé, že představujete obzvláště významné riziko pro každou ženu, se kterou navážete vztah,“ řekl dnes Isle Bryson soudce, když vynášel rozsudek.

Spor kolem umístění Isly Bryson do věznice se řešil těsně poté, co Londýn zablokoval zákon přijatý ve Skotsku, který usnadňuje změnu pohlaví a umožňuje ji bez lékařského doporučení už od 16 let. To vyvolalo kritiku některých bojovníků za práva žen, kteří tvrdí, že by toho mohli využít násilničtí muži, aby se dostali do prostor určených pro jedno pohlaví, jako jsou například toalety.

Konzervativní vláda Rishiho Sunaka argumentovala tím, že takový zákon by způsobil „značné komplikace, protože by ve Spojeném království vytvořil dva režimy uznávání pohlaví“, a právní předpis zablokovala. (ČTK)