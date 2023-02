Jednání sněmovny se může protáhnout na celé noci i přes víkend

Koalice hodlá prosadit snížení letních valorizací penzí i tak, že poslanci budou jednat celou noc a třeba i o víkendu. Říká to předseda klubu ODS Marek Benda.

„Opozice už minulý týden jednotně mluvila o tom, že tady bude peklo. Jsme v situaci, kdy po prvním vystoupení následovaly tři hodiny faktických poznámek. Myslím, že tu opravdu budeme muset strávit ty noci celé, a to do pátku, do soboty, do neděle, to ještě uvidíme. Hrozí, že tu budeme i o víkendu. Mám tu samozřejmě spacák, neodnáším ho,“ řekl Deníku N.

Nečeká, že by došlo k dohodě. „Současně si myslím, že v demokracii platí, že menšina má právo vyjádřit svůj názor a většina musí být schopná prosadit svou většinu,“ dodal.