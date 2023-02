Rusko není před drony v bezpečí a uzavřelo prostor nad Petrohradem

Rusko uzavřelo vzdušný prostor nad Petrohradem do vzdálenosti 200 kilometrů od města. Podle ruských médií je zcela uzavřeno letiště Pulkovo. Údajně kvůli zatím neidentifikovaným „vetřelcům“ v ruském vzdušném prostoru.

Podle telegramového kanálu Baza v Petrohradě vylétly vojenské stíhačky. Ve městě byl vyhlášen plán „Kavjor“ (Koberec) – ten předpokládá okamžité přistání všech letadel i vrtulníků, kromě vojenských a záchranných. Zároveň ukládá armádě sestřelit jakýkoliv létající objekt, který překročí ruskou hranici.

Civilní letadla jsou od Petrohradu odkláněna na jiná letiště. Petrohradská radnice oznámila, že nejméně do 12 hodin místního času zůstane vzdušný prostor nad městem uzavřen. Například let Moskva–Kaliningrad, který prolétá nad Leningradskou oblastí, už byl vrácen do ruské metropole.

Další mimořádnou událost hlásí ruská republika Adygea. Ve vesnici Novoje spadl zatím neidentifikovaný předmět. Na místě pracují vyšetřovatelé. Žádné škody nebyly zaznamenány, kromě drobného poškození hospodářské budovy na místní farmě, oznámil Adygei Murat Kumpilov.

Ruské sdělovací prostředky rovněž píšou o nočním útoku na rezervoáry s ropou v Krasnodarském kraji Ruska. Mělo jít o dva drony vybavené výbušninou. Ropná rafinerie v Tuapse patří státní společnosti Rosněfť. Po nejméně jednom výbuchu tu začalo hořet. Podle některých zdrojů zachvátil požár jen správní budovy, jídelnu, teplárnu a sklady, nikoliv samotné nádrže. Ty jsou asi sto metrů od místa, kde vybuchly nálože.

K ráno se podařilo oheň likvidovat. Jak napsal ukrajinský kanál na Telegramu Astra, jen několik desítek metrů od podniku jsou kasárny, kde žijí ruští vojáci. Oficiální zdroje tuto informaci nepotvrzují.

Nejde o první podobný incident na ruské rafinerii či skladu ropných produktů od začátku války na Ukrajině. Například v listopadu 2022 v Orlovské oblasti dron zaútočil na sklady podniku Transněfť, které leží 170 kilometrů od hranic s Ukrajinou. 1. dubna 2022 zase hořely sklady Rosněfti v ruském Bělgorodu. 25. dubna vznikl z doposud neznámých příčin požár na ropné bázi patřící společnosti Transněfť – Družba v Brjansku. (Insider.ru)