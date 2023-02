Jill Biden naznačila, že se její muž bude znovu ucházet o prezidentský úřad

Americký prezident Joe Biden se podle své manželky Jill bude v roce 2024 znovu ucházet o prezidentský úřad. Jill Biden to naznačila v rozhovoru se stanicí CNN a dodala, že jeho kandidaturu plně podporuje.

Biden ještě formální prohlášení o kandidatuře neučinil, ačkoliv sám již několikrát zmínil, že má v úmyslu se o druhý mandát ucházet, píše agentura Reuters.

„(Joe) byl poslední dobou velice zaneprázdněný cestou na Ukrajinu a řešením domácích záležitostí. Myslím, že americké zájmy upřednostňuje před svými vlastními,“ uvedla Jill Biden v odpovědi na dotaz, zda mohou Američané brzy očekávat oznámení o kandidatuře. Později dodala, že ona sama „nevidí jako možnost“, že by nekandidoval.

Téma opětovné kandidatury nyní 80letého Bidena, už dnes nejstaršího amerického prezidenta ve funkci, rozděluje členy Demokratické strany. Podle průzkumu agentur Ipsos a Reuters publikovaného tento měsíc uvedlo 71 procent dotazovaných, že si nemyslí, že by Biden měl znovu kandidovat, a 46 procent dotazovaných, že Biden je pro další práci ve vládě „příliš starý“. Pokud by byl Biden americkým prezidentem zvolen podruhé, odcházel by z Bílého domu v 86 letech. (ČTK)