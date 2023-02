Borrell: Pokrok v normalizaci vztahů Srbska a Kosova, je ale třeba další schůzka

Na cestě k normalizaci vztahů mezi Srbskem a Kosovem byl zaznamenán pokrok, oznámil dnes šéf diplomacie Evropské unie Josep Borrell. Je ale potřeba další schůzka, která se uskuteční v březnu, dodal Borrell po jednání se srbským prezidentem Aleksandarem Vučičem a kosovským premiérem Albinem Kurtim.

„Bylo dosaženo pokroku, ale stále je potřeba pracovat na tom, aby bylo zajištěno, že to, co bylo dojednáno, bude i zavedeno,“ prohlásil podle agentury AFP Borrell. Srbský prezident označil schůzku za „náročnou“. Příští jednání se podle něj uskuteční 18. března v Severní Makedonii.

Západní představitelé v posledních měsících vyvíjejí intenzivní diplomatický tlak na Bělehrad a Prištinu, aby přijaly původně francouzsko-německý plán pro Kosovo, které v roce 2008 jednostranně vyhlásilo nezávislost na Srbsku. To nezávislost neuznává a považuje Kosovo za součást svého území.

Z úryvků plánu zveřejněných médii vyplývá, že Srbsko a Kosovo by se sice formálně neuznaly, vzájemně by však akceptovaly svou státní existenci ve stávajících hranicích. Srbsko by také muselo přestat bránit Kosovu v členství v mezinárodních organizacích. Plán předpokládá, že v Kosovu vznikne územní celek s většinově srbským obyvatelstvem, který bude užívat určitého stupně autonomie. Vučić dal v otázce Kosova v minulosti opakovaně najevo ochotu ke kompromisu. (ČTK)