Před osmi lety zavraždili ruského opozičního lídra Němcova

Moskvané nosí květiny k Velkému moskevskému mostu, kde byl přesně před osmi lety zavražděn opoziční lídr a bývalý vicepremiér ruské vlády Boris Němcov. Dívku s plakátem s nápisem „Boris“ zadržela policie. Vzpomínkové akce probíhají po celém Rusku.

Květiny na místo, kde zemřel Němcov, nosili během dne i evropští diplomaté.

Jediný organizovaný mítink se konal v Barnaulu. Policistů na něj ale přišlo víc, než účastníků vzpomínkové akce, která se odehrála na náměstí u památníku obětem politických represí.

Němcov byl významným kritikem režimu Vladimira Putina. V mnohém dokázal předpovědět i vývoj vztahů s Ukrajinou. „On se vám mstí za protikriminální revoluci, za to, že jste zlodějíčka vyhnali z prezidentského křesla, a on nemůže dopustit, že by se to mohla stát i jemu,“ obrátil se k Ukrajincům Němcov rok po svržení ukrajinského prezidenta Janukovyče a zároveň několik hodin před svou smrtí. „Mstí se vám za vaši evropskou volbu. Bude čekat na příhodný moment, aby vymyslel ještě nějakou podlost. Jakou – zatím nevím. Jediný, kdo ho ještě může zastavit, nejsou sankce, a dokonce ani Ukrajina ne. Zastavit ho může jen ruský národ,“ prohlásil Němcov o motivaci Putina.

27. února 2015 večer byl cestou domů zastřelen nedaleko Kremlu. I když vyšetřovatelé odhalili ty, kteří stříleli, kdo si u nich likvidaci jedné z nejvýraznějších politických osobností objednal, se dodnes neví. (Meduza)