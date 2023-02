V Česku může být viditelná polární záře

Silničáři v Libereckém kraji uzavřeli kvůli intenzivnímu sněžení od 06.00 pro nákladní auta nad 3,5 tuny frekventovanou silnici I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Autobusy a osobní auta tudy projedou. Omezení by mělo platit až do nedělní půlnoci.