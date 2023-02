Žáci anglických škol protestovali kvůli uniformám a zavírání záchodů

Britští středoškoláci zorganizovali sérii protestů kvůli novým pravidlům nošení školních uniforem a zákazu používání toalet během vyučovacích hodin. Do školy v Banbury v hrabství Oxfordshire byla v pátek povolána policie kvůli jejich protestu.

Žákům se nelíbil nově zavedený zákaz nošení sukně coby součásti uniformy. Na střední škole Penrice Academy v Cornwallu zase studenti převraceli lavice, aby vyjádřili nesouhlas se zákazem používat záchody během vyučování, napsal list Times.

Mladí lidé se k protestům povzbuzovali na sociální síti TikTok, kde sdíleli i videa ze svých protestů proti školním pravidlům, která považují za diskriminační. Nutnost využívat toalety pouze během školních přestávek se stala důvodem protestních akcí ve školách v Leedsu nebo v hrabstvích Lincolnshire a Essex.

Mezi vzdělávací instituce, které nepovolují používat záchody během hodin, patří například škola ve městě Canvey Island. „Během přestávek jsou tam dlouhé fronty, což znamená, že si děti nestíhají dát svačinu,“ citoval deník Times matku dvojice tamních žaček, které podle ní nemohou toaletu využívat při hodině ani během menstruace.

Na cornwallské Penrice Academy řeší výjimky pro menstruující dívky tak, že jim vydávají „červené průkazky“. „To je směšný nápad. Je to jednoznačné vměšování do soukromí mladých dívek,“ komentovala školní pravidla jedna z matek, jejíž dítě do školy chodí.

Povinné zavedení nošení kalhot coby součásti školní uniformy rozezlil také žáky školy v Bloxhamu, kteří v pátek rovněž protestovali. Vedení školy odůvodnilo chystané změny tím, že chce podpořit „rovnost a respekt“ tak, že zavede genderově neutrální oblečení.

„To rozhodnutí jsme přijali, protože mnoho studentek bohužel stále zápasí s tím, aby jejich sukně měly předepsanou délku,“ komentovala to zástupkyně ředitele školy Lotty Keys, kterou citoval server BBC.

Škola v St. Helens na severu Anglie zase podle deníku Guardian rozezlila rodiče, když dívkám kvůli délce sukní vyhrožovala vyloučením a nechala učitele délku sukní přeměřovat. (ČTK)