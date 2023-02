List NYT zmapoval „vykořisťování“ dětí, které do USA přichází bez rodičů

List New York Times zmapoval „vykořisťování“ dětí, které do USA přicházejí bez rodičů. Pracují na stavbách, po nocích v továrně balí cereálie a stojí i za výrobky známých značek, ačkoliv je taková dětská práce v rozporu s americkými zákony.

Cristian ve svých 14 letech místo chození do školy pracuje na stavbách. O rok starší Carolina po nocích v továrně balí cereálie Cheerios. Tyto a další příběhy popsal deník The New York Times (NYT) v novém článku o „brutálních“ podmínkách, v nichž napříč Spojenými státy pracují neplnoletí přistěhovalci převážně ze středoamerických zemí. Podle listu stojí i za výrobky známých značek jako Fruit of the Loom nebo Ford a General Motors.

Autorka textu hovořila ve 20 amerických státech s více než stovkou dětí, které se po příchodu do USA dostaly do náročných pracovních pozic. „Tihle pracovníci jsou součástí nové ekonomiky vykořisťování: Dětští migranti, kteří přicházejí bez rodičů do Spojených států v rekordních počtech, končí v některých z nejdrsnějších povolání v zemi,“ shrnul svá zjištění NYT.

Investigativa čerpá také z rozhovorů s desítkami právníků, sociálních pracovníků, vychovatelů či policistů, přičemž většina lidí zapojených do péče o neplnoleté přistěhovalce odhadovala, že asi dvě třetiny těchto dětí končí v pozici lidí pracujících na plný úvazek. Loni do USA přišlo bez dospělého doprovodu rekordních asi 130 000 migrantů, což znamenalo nárůst na trojnásobek za posledních pět let. Mechanismy na ochranu těchto dětí podle NYT přestávají fungovat.

„V jednom městě za druhým děti pozdě večer umývají nádobí. Ve státě Vermont operují přístroje na dojení, v New Yorku doručují jídlo. Na Havaji sklízí kávu a staví kamenné zdi okolo dovolenkových rezidencí. Ve Virginii umývají hotelová prostěradla i 13leté dívky,“ píše deník, podle kterého děti často práci dostávají díky falešným dokladům totožnosti.

Podle NYT z dětské práce profitují neznámé podniky i globální korporace. List zjistil, že děti připravují jídlo prodávané obchodními řetězci Walmart a Target, zpracovávají mléko používané ve zmrzlině Ben & Jerry’s a pomáhají vykosťovat kuřecí maso prodávané v obchodech Whole Foods. Minimálně do loňského podzimu vyráběli středoškoláci ve státě Alabama ponožky značky Fruit of the Loom, zatímco v Michiganu údajně děti vyrábí automobilové součástky používané firmami Ford a General Motors.

„Občas na mě přijde únava a dělá se mi špatně,“ řekla po jedné noční směně na konci loňského roku zmíněná Carolina Yoc, která v továrně v Michiganu balí do krabic pytlíky s Cheerios. Prý nevěděla, jestli ji břicho bolívá kvůli nedostatku spánku, stresu z neustálého rachotu strojů nebo kvůli starostem, které si dělá o sebe i o svou rodinu v Guatemale. „Ale zvykám si na to,“ uvedla. (NYT)