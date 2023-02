V Číně vědci našli fosilie s otisky rostlin, ryb, krabů, krevet, humrů a měkkýšů, takový objev vyvrací dosavadní hypotézu tom, že před 250 miliony let existovaly na vymřelé planetě pouze jednodušší formy života. Z objevu vychází také to, že život nepotřebuje mnoho milionů let proto, aby se vzpamatoval po velké ekologické katastrofě. (iRozhlas)