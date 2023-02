V Litoměřicích lidé demonstrovali za odstranění pomníku sovětské armádě

V Litoměřicích dnes několik desítek lidí demonstrovalo za odstranění pomníku, který oslavuje sovětskou armádu. Podle zástupců občanské iniciativy Za odstranění pomníku „Čest a sláva Sovětské armádě“ je dílo symbolem okupace Československa a nemá nic společného s osvobozením země spojeneckými armádami v roce 1945.

Pomník vznikl v dobách nejtužší normalizace jako jeden z nástrojů okupační a kolaborantské propagandy a je ostudou města, řekl dnes ČTK svolavatel akce Zdeněk Paclík.

„Náš pomník je unikátní, je to vlastně pomník okupantovi. Jmenuje se Čest a sláva Sovětské armádě a ta sovětská armáda v roce 1968 napadla naši zemi a okupovala ji až do roku 1991. Rusko loni napadlo Ukrajinu a okupuje ji doteď, vidím v tom velké paralely,“ doplnil Paclík. I to je podle něj důvod, proč usilují o to, aby město nechalo pomník odstranit. „My se ale nechceme stavět proti městu, chceme na tom spolupracovat,“ dodal iniciátor dnešního shromáždění.

Pomník vztyčili v 70. letech, podle mluvčí litoměřické radnice Evy Břeňové vycházela radnice při přípravě textu k pomníku z informací v Centrální evidenci válečných hrobů Ministerstva obrany ČR, kde je pomník přiřazen k Rudé armádě a je zahrnut ve smlouvě České republiky s Ruskou federací o ochraně válečných hrobů. „Teprve posléze se objevila od několika pamětníků informace, že tato socha není rudoarmějec, ale sovětský voják,“ uvedla mluvčí. Radnice si proto podle ní nechá zpracovat odborný posudek a teprve na jeho základě rozhodne o dalším postupu.

Paclík ale odmítá, že by byl pomník na seznamech válečných hrobů. „Mám potvrzení z ministerstva obrany, že to nikdy na seznamu válečných hrobů nebylo a nebude, protože to nesplňuje zákonné požadavky,“ řekl. Nevidí proto důvod, proč by pomník nemohl být z parku odstraněn. Členové iniciativy i dnes sbírali podpisy pod petici za odstranění pomníku, zatím jich mají kolem 230.

Starosta Radek Löwy (ANO) dnes novinářům řekl, že odstranění pomníku není nakloněn a že by měl podle něj na místě zůstat. Město argumentuje také tím, že Jiráskovy sady, kde je umístěn, prošly v minulosti revitalizací, na kterou radnice získala 25 milionů korun z nadace Proměny a udržitelnost projektu je 20 let. Za zachování sochy se tehdy navíc v anketě vyslovili obyvatelé města.

V souvislosti s invazí Ruska na Ukrajinu přibylo v Česku případů poškozování podobných památníků i diskusí o jejich odstranění. V Litoměřicích někdo loni v říjnu čelo podstavce upravil do podoby pračky a na tělo sochy namaloval pás červené barvy, v Přerově zase neznámý vandal na podstavec sochy rudoarmějce namaloval „Z“. Sochu rudoarmějce už odstranili například v Jaroměři na Náchodsku nebo v Přibyslavi na Havlíčkobrodsku, diskutovalo se o tom také v Pardubicích. (ČTK)