Základní školy letos opustí přes 100 000 žáků, meziročně asi o desetinu víc

Deváté třídy základních škol by mělo letos podle údajů ministerstva školství opustit přes 100 000 žáků, tedy asi o desetinu více než loni. Na střední školy se vedle dětí z populačně silného ročníku budou hlásit také uchazeči z řad ukrajinských uprchlíků.

Přihlášky k jednotným přijímacím zkouškám na střední školy a víceletá gymnázia mohou zájemci podávat do 1. března. Ze statistik úřadu vyplývá, že vysoké počty dětí, které budou končit povinnou školní docházku, lze v souvislosti s demografickým vývojem čekat i v dalších letech.

Na střední školy se letos budou hlásit školáci, kteří se narodili v roce 2008. Tehdy podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) na svět přišlo zhruba 119 000 dětí. Počty uchazečů navýší letos také Ukrajinci, kteří do Česka přicestovali kvůli válce ve své domovině. Podle statistik ministerstva vycházejí z devátých tříd v posledních letech čím dál silnější ročníky. Zatímco ve školním roce 2015/2016 chodilo do devátých tříd podle dat resortu zhruba 75 000 žáků, minulý školní rok to bylo asi o čtvrtinu víc. V dalších letech bude základní školy absolvovat každým rokem přes 100 000 dětí. Podle odhadu ČSÚ nebude počet žáků v Česku klesat do roku 2030.

K jednotné přijímací zkoušce na maturitní obory se mohou zájemci hlásit do 1. března. Zkouška, kterou centrálně zadává a vyhodnocuje Cermat, se skládá z písemného testu z českého jazyka a matematiky. Výsledek plošné zkoušky na oborech s maturitou je kritériem prvního kola přijímacích zkoušek od školního roku 2016/2017. Poprvé jednotnou zkoušku konali na jaře roku 2017 uchazeči, kteří nastoupili do prvního ročníku středních škol v září 2017. Přihlášku si zájemci mohou podat na dvě školy, případně ještě navíc na sportovní gymnázia. Letos se zkoušky do prvního ročníku pro čtyřleté obory středního vzdělání s maturitní zkouškou a pro obory nástavbového studia budou konat 13. a 14. dubna, na víceletá gymnázia 17. a 18. dubna.

Už loni si mnozí zájemci o studium na střední školy stěžovali na nedostatek míst v maturitních oborech. Problém se týkal hlavně Prahy, letos experti očekávají převis zájemců o vzdělání i v dalších městech. (ČTK)