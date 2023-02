Veterán RAF Emil Boček dnes slaví 100 let

Rusko vedlo během uplynulých sta let několik dobyvačných, imperiálních válek – jak během sovětské éry, tak po ní. Jejich připomínka může být užitečná, zvažujeme-li, jak se může dál vyvíjet konflikt na Ukrajině, co ruskou stranu motivuje a co by mohlo její agresi zastavit, píše Petr Koubský.