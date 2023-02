Polsko dodá Ukrajině další tanky nejspíš během několika dní, řekl diplomat

Polsko doufá, že Ukrajině poskytne další tanky během několika dnů, nikoli týdnů. Tiskové agentuře PAP to dnes řekl náměstek ministra zahraničí Pawel Jabloński.

Polský premiér Mateusz Morawiecki v pátek v Kyjevě u příležitosti prvního výročí ruské invaze oznámil, že jeho země již Kyjevu dodala čtyři tanky Leopard 2, a dodal, že další budou brzy následovat. Celkem Polsko plánuje předat svému východnímu sousedovi 14 strojů německé výroby.

Morawiecki, který v Kyjevě také jednal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, rovněž uvedl, že Varšava během několika dnů předá Kyjevu několik svých tanků PT-91 Twardy, což jsou v podstatě modernizované stroje sovětské konstrukce T-72.

Jabloński dnes řekl, že se Polsko chystá brzy poslat na Ukrajinu další tanky. „Doufáme, že to bude velmi brzy, že je to spíše otázka dnů než týdnů,“ řekl Jabloński. Dodal, že důvodem, proč se Polsko rozhodlo dodat některé tanky co nejdříve, bylo povzbudit ostatní země, aby zvýšily své úsilí.

Polský prezident Andrzej Duda 11. ledna ve Lvově oznámil, že Polsko se rozhodlo nabídnout Ukrajině rotu tanků Leopard 2, tedy 14 vozidel, v rámci snahy o vytvoření větší dárcovské koalice. Německo v lednu po nátlaku spojenců slíbilo, že Ukrajině dodá tanky Leopard 2, a povolilo, aby tyto stroje německé výroby předaly Kyjevu i jiné země. (ČTK)