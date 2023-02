Johnson na Putina po zprávě o invazi sprostě nadával, píše Wasghinton Post

Americký deník Washington Post přinesl výpovědi řady světových státníků včetně Volodymyra Zelenského o jejich první reakci na zahájení ruské invaze. Tehdejší britský premiér Boris Johnson použil na adresu Putina vulgarismus.

„Ta za..aná p..a!“ řekl podle svých slov Johnson. „Putin mi byl odporný. Byl jsem znechucen tím, co dělal. Zvedal se mi žaludek z jeho vyjadřování, z jeho lží, z jeho agrese, z jeho povýšenosti vůči Ukrajině. Celé mi to připadalo odpudivé, arogantní, šovinistické, špatné,“ sdělil deníku.

„Oblékal jsem se a slyšel jsem rakety, co letěly nad mými dětmi a nad všemi našimi dětmi. Věděl jsem, že to znamená obrovské množství mrtvých,“ řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Uprostřed schůzky se lidé začali dívat na své mobily a ukazovat na ně. Dostala jsem textovou zprávu od ukrajinského velvyslance, který byl na druhé straně místnosti, a ten mi řekl, že začal útok,“ řekla americká velvyslankyně v OSN Linda Thomas-Greenfield.

„Byl jsem doma, muselo být něco kolem půl jedenácté večer… a volal mi zástupce náčelníka štábu Tom Sullivan, že Rusko odpálilo první salvu raket… Většina z nás má doma vše, co potřebuje ke komunikaci. Mám doma zabezpečenou místnost, telefon, videospojení se všemi ostatními. Můj hlavní rozhovor byl s ministrem obrany a náš společný rozhovor s generálním tajemníkem NATO,“ popsal ministr zahraničí USA Antony Blinken.

„Uvědomovali jsme si, že to změní Evropu, že je to jeden z nejtemnějších dnů v moderních dějinách Evropy a že to způsobí mnoho utrpení a smrti,“ vzpomínal šéf NATO Jens Stoltenberg. „Už jen samotný rozsah invaze dával najevo, že to způsobí mnoho utrpení, smrti a škod. Takže to byl hněv, ale také smutek – to jsou dva pocity, které popisují, co jsem to ráno cítil,“ popsal.

Dojemný moment zprostředkoval i poradce Zelenského, ukrajinský poslanec David Arakhamia. „V jeden moment nás prezident všechny svolal do bunkru. Bylo nás tam asi 120 včetně ochranky. Řekl: ‚Podívejte se, my zůstáváme. Od zítřka už možná nebudete mít šanci odejít. Každý má svůj život a každý tohle rozhodnutí musí udělat sám za sebe. Buď zůstaňte, nebo se přesuňte někam do bezpečí‘,“ citoval Arakhamia Zelenského.

„Celá ta situace působila jako sen. Šel jsem do vedlejší místnosti a zavolal své ženě. Řekl jsem jí, že teď se můžeme rozhodnout. Odpověděla mi velmi jasně, možná dokonce i trochu s humorem, že radši bude našim dětem vyprávět, že jsem byl jednou hrdina, než mnohokrát dezertérem,“ doplnil Arakhamia. (Washington Post)