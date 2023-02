Centrem Prahy prošel průvod za Ukrajinu, upozornil na firmy podnikající v Rusku

Centrem Prahy dnes prošel průvod na podporu Ukrajiny, kterého se účastnily přinejmenším stovky lidí. Chtěli připomenout, že před rokem Rusko zahájilo invazi do sousední země, a také upozornit na firmy, které v Rusku i nadále podnikají.

Na Staroměstském náměstí se lidé sešli okolo 15. hodiny. Zhruba po půl hodině se vydali Celetnou ulicí na náměstí Republiky, odkud zamířili na Václavské náměstí. Tam plánují organizátoři další program.

V čele průvodu šli lidé s transparenty, na kterých byla loga firem, které pokračují v podnikání v Rusku. Transparenty na sobě měly červené skvrny, které symbolizovaly krev. Lidé, kteří je nesli, měli ruce nabarvené načerveno. Účastníci s sebou měli také ukrajinské vlajky nebo transparenty odsuzující Rusko a invazi. Velkou ukrajinskou vlajku nesli lidé rozvinutou mezi sebou i uprostřed průvodu.

Zástupci policie na místě počet účastníků pochodu nechtěli odhadovat, vyjádřit se k němu nechtěla ani mluvčí pražských policistů Violeta Siřišťová. Pochodu se účastnily nejméně stovky lidí, na Václavském náměstí zaplnili prostor okolo sochy svatého Václava zhruba po Krakovskou ulici. Auta mohla po silnici okolo nich projíždět.

Akce je součástí iniciativy Light will win over darkness (Světlo zvítězí nad temnotou), kterou koordinují ukrajinští dobrovolníci. Podobné akce by se dnes měly konat například v Belgii, Finsku či Německu, řada jich je naplánovaná i na sobotu.

Policie k dnešním a víkendovým shromážděním v Praze připravila bezpečnostní opatření, na nichž se budou podílet policisté z pořádkové, dopravní i kriminální služby a také antikonfliktní tým, oznámila na twitteru. „Z poznatků nevyplývá, že by shromáždění měla být nějakým způsobem narušována, a věříme v jejich klidný průběh,“ uvedla.

Dnes uplynul rok od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Ruská armáda zahájila letecký i pozemní útok v ranních hodinách 24. února 2022. Agrese vyvolala obrovskou vlnu solidarity v České republice i zahraničí. Západní lídři kroky Moskvy odsoudili a země proti Rusku uplatňují sankce. (ČTK)