Havlíček má Vondrákovo rozhodnutí za racionální, schopnost řídit kraj zpochybnil

Za racionální označil vystoupení moravskoslezského hejtmana Ivo Vondráka z ANO místopředseda tohoto hnutí Karel Havlíček. ČTK napsal, že Vondrák, který v úterý oznámil odchod ze sněmovní frakce ANO, „v hnutí ztratil prakticky veškerou podporu, nejen na úrovni předsednictva, ale i regionů“.

Funkce hejtmana, kterou si Vondrák hodlá nechat, je podle Havlíčka ale hlavně politická. Nedovede si představit, že by Vondrák kraj řídil bez podpory hnutí, které ho do funkce navrhlo.

„Byl zvolen našimi voliči v Moravskoslezském kraji a ti svůj názor jasně vyjádřili v prezidentských volbách. Nedovedu si navíc osobně představit, jak bych dlouhodobě řídil kraj, nemám-li podporu politické strany, která mě na pozici nominovala,“ uvedl Havlíček.

Vondrák oznámil odchod z ANO po odpoledním jednání krajského předsednictva, které se mělo zabývat návrhem celostátního předsednictva na jeho vyloučení. V pozici hejtmana, kterou zastává od roku 2016, by ale chtěl vydržet do konce funkčního období. Uvedl, že podporu zastupitelů cítí. Volby do krajských zastupitelstev se konají příští rok.

Vondrák je dlouhodobým kritikem poměrů v hnutí a v prezidentské volbě nevolil předsedu ANO Andreje Babiše, ale jeho protikandidáta a nově zvoleného prezidenta Petra Pavla. V minulých dnech hnutí opustili ostravský primátor Tomáš Macura nebo jeho náměstkyně pro investice Zuzana Bajgarová, kteří rovněž byli kritiky hnutí a v prezidentské volbě podporovali Pavla. Macura následně oznámil, že odejde do půl roku z funkce primátora metropole Moravskoslezského kraje. (ČTK)