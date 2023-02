„Chci uklidnit situaci.“ Vondrák opustil hnutí ANO, hejtmanem chce zůstat

Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák dnes opustil hnutí ANO. Řekl to po jednání krajského předsednictva. Hejtmanem chce zůstat, podporu zastupitelů cítí. „Šel jsem tam s tím, že chci tu situaci uklidnit a sám složím členství v hnutí,“ řekl Deníku N.

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. Foto: ČTK

Vondrák na dnešní jednání sám přišel s návrhem, že z hnutí ANO vystoupí. „To jednání bylo velmi slušné, já jsem všem poděkoval,“ dodal.

Hejtmanem chce zůstat do konce mandátu, který mu vyprší na podzim roku 2024. „Nezaznamenal jsem, že by s tím někdo nesouhlasil, musím to ale nechat na jednání zastupitelů,“ sdělil Deníku N.

Vondrák je dlouhodobým kritikem poměrů v hnutí a v prezidentské volbě nevolil předsedu ANO Andreje Babiše, ale jeho protikandidáta a zvoleného prezidenta Petra Pavla. Následně rezignoval na post místopředsedy hnutí a rovněž opustil poslanecký klub ANO. Vondrák už dříve uvedl, že dnešní jednání krajského předsednictva bude klíčové pro jeho rozhodnutí o dalším setrvání v ANO.

V minulých dnech hnutí opustili ostravský primátor Tomáš Macura nebo jeho náměstkyně pro investice Zuzana Bajgarová, kteří rovněž byli kritiky hnutí a v prezidentské volbě podporovali Pavla. (ČTK, red.)